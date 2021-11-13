تكليف عدد من الاسماء في إدارة تحرير صدى تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - 04-07-1443 08:23

صدى تبوك – الادارة



ضمن الخطة التطويرية للصحيفة لاستقطاب الكفاءات الشابة ودعمها أقر مجلس ادارة “صدى تبوك” في اجتماع لجنته التنفيذية مساء امس تكليف عدد من الزملاء في الهيئة التحريرية حيث جاءت القرارات كالتالي:

– ندى الجوهري مديراً للتحرير.

– سارة التميمي مديراً للتحرير.

– بسمة الشهري سكرتيرة التحرير.

– عبدالله الفرحان مديراً للتحرير.

– سهام العنزي سكرتيرة التحرير.

– محمد بخيت العنزي مديراً للتحرير.

– يوسف الحمري مديراً للتحرير ( القسم الرياضي ).

– ايمان الفرشوطي مديرة المتابعة.

جاء ذلك بناء على ماتم رفعه من قبل رئيس تحرير الصحيفة.

تهانينا للجميع،،