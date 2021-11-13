الصقور يُبدع ويحلّق في الصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - 04-07-1443 08:20 صدى تبوك – يوسف الحمري ضمن مباريات دوري الدرجة الثالثة ، تمكن فريق الصقور عصر اليوم من الفوز على فريق الجبيل بهدف دون مقابل للجبيل ، وذلك في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك خالد الرياضية بتبوك.

وقد سجل هدف الفوز للصقور اللاعب عبدالرحمن الزهراني في الدقيقة ال27 من الشوط الأول ، وبهذه النتيجة يتصدر فريق مجموعتة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل.

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