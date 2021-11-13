شكرا لقرائتكم خبر عن رغم انتهاء مهلة الإزالة.. «فود ترك» المهملة تشويه مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت المهلة المحددة لإزالة عربات الفود ترك المهملة بمحافظة الخبر، دون رفعها من قبل أصحابها. فيما دعت البلدية، أصحاب العربات في منطقة «العليا» والمناطق الأخرى، إلى سرعة معالجة أوضاعها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية.

جذب الزوار

وقال المواطن فيصل حمد، إن وجود عربات الفود ترك المهملة يؤثر على المنظر العام للموقع وعلى السياحة بالمنطقة، الذي يعد وجهة لشريحة كبيرة خصوصا في فصل الشتاء وتحسن درجة الحرارة. مبينا أن بقاءها في أماكنها يعيق دخول أشخاص يرغبون بالاستفادة من المساحات لتشغيل مشاريعهم، وطالب بضرورة إزالة جميع العربات المهملة وإتاحة الفرصة لتشغيل مشروع آخر يضيف مزايا للموقع ويساعد على جذب الزوار.

مشاريع مفيدة

وأضاف المواطن الوليد بن محمد، إن عربات الفود ترك المهملة تشغل مساحة كبيرة بلا فائدة، في حين يمكن استغلالها في إقامة مشروع جديد يساهم في جذب الزوار، مؤكدا أهمية إنذار أصحاب العربات وتحديد مدة وبعدها الإزالة بدون إعطاء مهلة جديدة، لإعطاء الفرصة لآخرين لاستغلال تلك المساحات في تشغيل مشاريعهم المفيدة، لافتا إلى أن استمرار وجودها ينتج عنها ضعف الإنارة في المنطقة كاملة، وذلك يؤثر حتى على حركة البيع للعربات المجاورة بسبب عزوف الناس عن المنطقة وعدم القدوم إليها، مضيفا إن استمرار وجودها يسبب تشوها بصريا للمنظر العام.

تشوه بصري

وأوضح المواطن علي سليم، أن بقاء عربات الفود ترك المهملة في أماكنها دون إزالة ينتج عنه العديد من السلبيات ليس فقط على صاحب العربة فقط، بل تشمل العربات المجاورة التي يعرضها لعدم توافد الزوار عليها لأنها توحي بأن المكان مهجور بلا خدمات، كما أنها تسبب تشوها للمشهد الحضري يتطلب معالجة عاجلة، مبينا أن مثل تلك المساحات هي حق لآخرين لتشغيل مشاريعهم بشكل مستمر ومميز. وطالب بضرورة إزالة جميع تلك العربات بعد انتهاء المهلة المحددة المعطاة لأصحابها.