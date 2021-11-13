شكرا لقرائتكم خبر عن خطة المملكة تنجح.. تقلص الفارق بين مصابي ومتعافي «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة بلغ 549.148 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 538.160 حالة؛ ليتقلص بذلك الفارق بين الإصابات والتعافي إلى أقل من الألف، الأمر الذي يؤكد نجاح خطة المملكة في السيطرة على الجائحة، وحزمة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، التي اتخذتها القطاعات الصحية، ووصول نسبة المناعة المجتمعية لأكثر من 70 %.

حالات جديدة

وسجّلت الصحة، أمس، 45 حالة مؤكدة، وتعافي 60 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 53 حالة، إضافةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة في المملكة، 8810 حالات.

استشارات واستفساراتونصحت وزارة الصحة، الجميع، بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

مؤشر إيجابيمن ناحيتها، قالت استشاري الباطنة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى د. فاطمة الشهراني لـ ”الخليج 365”: إن انخفاض أعداد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا»، وارتفاع أعداد المتعافين، مؤشر إيجابي على التعافي من الجائحة وآثارها قريبًا، مرجعةً ذلك إلى حزمة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، التي اتخذتها القطاعات الصحية في المملكة ممثلة في هيئة الصحة العامة «وقاية»، ووزارة الصحة، وكل الجهات الأخرى، التي ساهمت بشكل كبير في تدني أعداد المصابين.

بر الأمانةوأوضحت أن المملكة حاليًا تجني ثمار العمل المستمر منذ بدء الجائحة، والجهود التي بذلت للوصول إلى هذه المرحلة، مشددةً على ضرورة المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المحدثة بشكل مستمر؛ للوصول إلى بر الأمان، والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل.

تلقي اللقاحودعت إلى سرعة تلقي اللقاح لمن لم يحصل عليه حتى الآن، خاصةً الجرعتين الثانية والثالثة؛ لنكون بأمن من كل الآثار المترتبة من الإصابة بالفيروس ومتحوراته.