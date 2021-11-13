شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تطلق برنامج «دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" (عن بعد) والذي ينفذه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

وافتتح معاليه البرنامج بكلمة ضافية بيَّن فيها فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والموقف الشرعي من خطر الفِرق والأحزاب، متناولاً بالشرح أصول أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة والاجتماع على ولاة الأمر، محذراً من الجماعات الإرهابية في هذ العصر كالإخوان المسلمين وتنظيم داعش، مع بيان صفات الفرقة الناجية المُتَّبعة للكتاب والسنة.

وأشاد معاليه ببرنامج "دور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري"، حاثاً منسوبي فرع الباحة على الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

كما قدم الدكتور السند شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه من اهتمام ورعاية لبرامج الرئاسة العامة بالمنطقة.

من جانبه بين مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي أن برنامج "دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري" يأتي امتداداً للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع، في جانب رفع كفاءة ومهارات منسوبيها في مجال الأمن الفكري، تحصيناً لأنفسهم وتعزيزاً لأمن المجتمع الفكري، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى رفع المستوى العلمي والحصانة الفكرية لدى منسوبي الفرع، تفعيلاً لدور عضو الهيئة في تعزيز الأمن الفكري لدى فئات المجتمع ليكون عضو الهيئة على قدر كبير من الوعي بمخاطر الانحراف الفكري.