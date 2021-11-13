شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون لتحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف مذكرة التفاهم، التي أبرمها قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل، وغرفة الشرقية، تحقيق أعلى معايير الجودة التعليمية والتدريب في قطاع التعليم، وذلك بالمقر الرئيس للغرفة، أمس.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام التعليم د. علي عسيري، ومن جانب الغرفة الأمين العام عبدالرحمن الوابل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. أحمد آل حسين، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي.

كما تستهدف المذكرة تعزيز روابط التعاون المتبادل بين الطرفين من أجل دعم وخدمة المجتمع وقطاع الأعمال، من خلال المساهمة في تحسين الجودة التدريبية والاهتمام بالبعد الإنساني والمجتمعي، وتعزيز روابط التعاون بين الطرفين خاصة في قطاع التعليم، وتقديم الخبرات العملية والنظرية في مجال التدريب والبرامج لتحقيق الأهداف المرجوة بين الطرفين.

من ناحيته، أوضح مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل د. عسيري أن مذكرة التعاون جاءت لتأطير التعاون مع غرفة الشرقية لما فيه مصلحة الطرفين بما يعزز العمل المشترك، متابعًا أنها تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات مشتركة تدعم العديد من الجوانب والفعاليات والتخصصات لما فيه من خدمة لمنسوبي القطاع والمجتمع الخارجي ضمن الأهداف، التي تدعم رؤية المملكة 2030.

من ناحيته، أوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن المذكرة تمثل التكامل بين الغرفة وجميع الجهات، التي تتقاطع معهم لإثراء القطاعات التعليمية والتخصصية والاقتصادية.