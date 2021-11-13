شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة نصف طن أسماك فاسدة.. وضبط 20 مخالفا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القطيف، 42 سكينًا كانت تستعمل، ومقص أدوات تقطيع السمك، وميزان تالف، وذلك خلال جولته الرقابية على سوق السمك المركزي بالقطيف؛ للحد من العمالة السائبة، ومتابعة التقيد والمحافظة على الأمن الغذائي، وتأمين صحة المستهلكين من مرتادين للسوق.

وحررت الحملة 6 مخالفات لعدة محلات من قبل مكتب العمل، ومنح 3 إنذارات لعدة محلات من قبل البلدية، وتمت مصادرة نصف طن من الأسماك الفاسدة من قبل الثروة السمكية بوزارة الزراعة.

وقال مدير مكتب الوزارة بالمحافظة م. صاح الغامدي لـ«اليوم»: إن الحملات تتكرر على سوق السمك المركزي، لمصادرة الأدوات المستعملة من العمالة السائبة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

يذكر أن سوق السمك المركزي بالقطيف شهد حملة شاملة، شارك فيها عدد من الدوائر الحكومية، وهي شرطة محافظة القطيف، متمثلة في شعبة الأمن الوقائي، وبمشاركة دوريات الأمن، والدفاع المدني، وأمن المنشآت، والمباحث العامة، إضافةً إلى بلدية محافظة القطيف، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، ومكتب العمل.

وشملت الحملة الأمنية المكثفة تعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل، ومخالفي أمن الحدود، ونتج عن هذه الحملة ضبط 20 مقيمًا، واتضح أن 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيم مصري، يوجد عليهم بلاغ تغيب، فيما يعمل 8 مقيمين من جنسيات مختلفة لحسابهم الخاص، إضافة إلى ضبط يمني متسلل، وباكستاني «خروج نهائي»، وبنجلاديشي بدون إقامة، وباكستاني لم تتضح بيانات الإقامة.