شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة إرشادية لتعريف مزارعي الشرقية بالتقنيات الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العريدي، ومدير عام الأبحاث والإرشاد الزراعي بالوزارة د. بندر الصقهان، موعد انطلاق القافلة، الذي يصادف يوم الخميس بتاريخ 9 ديسمبر المقبل، وتستمر الفعاليات المصاحبة للقافلة من ورش عمل ومحاضرات ميدانية موزعة على الفرع وجميع المكاتب التابعة له لمدة ثلاثة أيام. من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن القافلة الإرشادية تعتبر قناة معرفية ورافدا علميا متنقلا لتزويد المزارعين بأهم المعارف والمهارات الزراعية المتكاملة لتغيير سلوكهم واتجاهاتهم لزيادة الإنتاج ورفع المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى تعريف المزارعين بالتقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميز النسبية لكل منطقة، وتغيير ممارسات المزارعين السلبية في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة الآفات الزراعية.