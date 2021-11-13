شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الكتابات المشوهة على جدران الذيبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت بلدية الذيبية، التابعة لأمانة حفر الباطن، الكتابات المشوهة للجدران في الشوارع، إضافة إلى رفع المخلفات والأنقاض، وكثفت أعمالها في إصلاح فوانيس وأعمدة الإنارة، وذلك ضمن مشاركتها في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، وتحقيق جودة الحياة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

ودعت البلدية، المواطنين والمقيمين، للمشاركة في حملة «صور وأرسل»، والإبلاغ عن مخالفات السيارات التالفة ومخلفات حوادث السيارات عبر تطبيق «بلدي»، بهدف تحسين المشهد الحضري.