شكرا لقرائتكم خبر عن «عسيري» عضوا في مجموعة «الصحة العالمية» الاستشارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختارت منظمة الصحة العالمية، وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة د. عبد الله عسيري؛ لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة.

وتتكون المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضوا من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

يذكر أن د. عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثا منشورا، و11,318 اقتباسا في الدوريات العلمية.