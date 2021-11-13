شكرا لقرائتكم خبر عن فرق الهلال الأحمر بجدة تباشر 12240 بلاغا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة، 12240 بلاغا متنوعا بين الحوادث والحالات المرضية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت هيئة الهلال الأحمر بالمحافظة أن الفرق باشرت 8637 حالة مرضية وإصابات بسبب الحوادث المرورية وإصابات غير مرورية، وحالات أخرى تقدر بـ 3603 حالات، وأن معدل البلاغات وصل لـ 17 بلاغا لكل ساعة بمجموع 408 بلاغات لكل يوم.

وأشارت إلى أن الحالات المرضية المختلفة مثل الإغماء والصرع والتشنج وارتفاع الضغط والسكر ونزلات البرد والأزمات النفسية والقلبية، كانت ضمن هذه الإحصائية بالإضافة إلى الحوادث، موصيةً بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأهمية تعلم مبادئ الإسعافات الأولية سواء عن طريق الموقع الرسمي للهيئة.