شكرا لقرائتكم خبر عن 120 مستفيدا من «تطوير القوى العاملة» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 120 متدربًا من ورشة عمل «برنامج تطوير القوى العاملة»، التي نظمها المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، ودشنها مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسة، بأحد فنادق محافظة جدة، أمس الأول.

وأوضح كدسة أن برنامج تطوير القوى العاملة يستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًا وعالميًا وتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن هذه البرامج، التي تركز على تأهيل فئة خريجي وخريجات الجامعات من التخصصات، التي لم يعد لها رواج في سوق العمل، حيث انخرط هؤلاء الخريجون في برنامج مكثف يحتوي على جزء نظري وآخر عملي مركّز من قبل مختصين في مجالات متعددة يحتاجها سوق العمل حالياً.

بدوره، أفاد رئيس مجلس إدارة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء م. ثامر الشرهان بأن 120 متدرباً وقعوا عقودهم الوظيفية مع 13 شركة، وأنه تم تنفيذ التدريب فيها لتخصصات تقنية الطاقة المتجددة، والسلامة والصحة المهنية بالمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء برابغ، فيما تم التدريب على الجودة وذكاء الأعمال والموارد البشرية بمعهد الرياض للتقنية.