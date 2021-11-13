شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محاور ضمن «التهيئة والاستعداد للاختبارات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف اللقاء التثقيفي «التهيئة والاستعداد للاختبارات»، الذي نظمته ونفذتهُ وحدة تطوير المدارس «بنات» بتعليم ينبع، عبر برنامج «زووم»، أكثر من 450 طالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس تعليم المحافظة؛ لتدريب الطالبات على مهارات الاستعداد للاختبارات والمذاكرة الصحيحة.

وقالت مديرة وحدة التطوير «بنات» وداد الربياوي: إن اللقاء تناول عددا من المحاور، تضمنت ماهية الاختبارات، الهدف من الاستعداد للاختبارات، علامات وأسباب توتر الاختبارات، خطوات عملية للتغلب على توتر الاختبارات، نصائح عامة ما قبل وبعد الاختبار.

وأوضحت أن الاختبارات هي وسيلة أساسية تساعد في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة من المقرر الدراسي، وتعد أيضًا قوة فاعلة تكشف عن مدى فاعلية طرق وأساليب التدريس المتبعة والمناهج والكتب الدراسية، مشيرةً إلى أن مفهوم الاختبارات تغير عما كان عليهِ قديماً.

وشدّدت كل الجهات التربوية، والتعليميّة على تغيير مفهومها إلى الأفضل، حتى يواكب التطوّر الحضاري الحاصل، والتقدّم العلمي الكبير، والتقني القائم على تحقيق نواتج تعليمية عالية المستوى، فأصبح الاختبار يُعرّف بأنّه قياس وتقويم جميع الأعمال، التي يقوم بها المعلم، من أجل الحكم على مستوى تحصيل الطلاب، ومدى استيعابهم لمّا يتلقونه، وفهمهم للموضوعات التي درسوها.