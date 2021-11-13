شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف عامل و500 معدة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، وذلك من خلال 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار أربع وعشرين ساعة.

ونفذت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، خلال شهر ربيع الأول، 300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته، مستخدمين في ذلك 2.400.000 لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45.000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق. كما يتم خلال عملية التطهير والغسل استخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة، حيث تتم بطريقة فنية وسريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام.

وأنجزت الإدارة غسل وتطهير وتعقيم 105.000 دورة مياه خلال شهر ربيع الأول، إضافةً إلى توفير 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، والتخلص من هذه النفايات يتم عبر آليات وسيارات كهربائية تقوم على إخراج النفايات بطريقة مثالية وسلسة.