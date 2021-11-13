شكرا لقرائتكم خبر عن 26 ورقة عمل في ملتقى «تاريخ القنفذة وحضارتها» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف محافظة القنفذة الملتقى العلمي «تاريخ القنفذة وحضارتها عبر العصور»، خلال الفترة من 3- 4/5/1443هـ، والذي تشرف عليه الجمعية التاريخية السعودية «فرع منطقة مكة المكرمة»، بالتعاون مع جامعة أم القرى، وبمشاركة جمعية حفظ التراث بالقنفذة، وعدد من الجهات الحكومية بمحافظة القنفذة، وبدأت الاستعدادات بمحافظة القنفذة بالمركز الحضاري على الكورنيش الغربي التابع لبلدية القنفذة.

بدوره، أكد المشرف على فرع الجمعية السعودية التاريخية بمنطقة مكة المكرمة، والأمين العام للملتقى العلمي تاريخ وحضارة القنفذة عبر العصور د. فهد المالكي، أن الجمعية التاريخية السعودية اعتادت تغطية مناطق ومحافظات المملكة وكانت البداية للملتقى بالمناطق الرئيسية، وبعد ذلك جاء دور المحافظات ووقع الاختيار على محافظة القنفذة ذات العراقة والأصالة والتاريخ عبر الزمان لاستضافة الملتقى العلمي.

وأشار إلى أن هناك مشاركات لأكثر من خمسين ورقة عمل تم تصفيتها إلى ست وعشرين ورقة عمل وبحثا، تم تصفيتها إلى عشرين بحثا ستقدم في الملتقى.