شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بـ«الشؤون الإسلامية» مع كرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، ورئيس المشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المفتي العام د. عزيز حسانوفيتش، في العاصمة الكرواتية زغرب، أمس، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

وتنص المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، وعقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية، وتنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين. كما نصت على التعاون في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال تبادل الخبرات، وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وصيانتها، والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، من خلال تبادل المعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه وأن تزود وزارة الشؤون الإسلامية، المشيخة الإسلامية بكرواتيا بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتضمنت المذكرة أن تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني كرواتيا، ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.