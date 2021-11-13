شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض العلاقات الأخوية مع مصر والجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما التقى وزير الخارجية، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رمطان لعمامرة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد الرويلي.