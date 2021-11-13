شكرا لقرائتكم خبر عن 105 آلاف مستفيد من دعم التغذية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية والتغذوية في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

صحة الطفل

وقدم المشروع خلال شهر أكتوبر 2021م خدماته الطبية والتغذوية لـ 105.268 مستفيدًا، وفرز 21.467 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1.323 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 2.371 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 3.412 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، فيما جرى فرز 11.645 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 2.209 مستفيدات، فيما حصلت 14.633 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل «IMCI» واستفادت 40.653 مراجعة من أنشطة التوعية و7.555 من ركن المشورة.

النساء والفتيات

من جهة أخرى، دشن المركز في مدينة عدن، أمس الأول، مشروع حماية وتمكين النساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن، الذي تنفذه الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

دعم مباشرويشمل المشروع، الذي يُنفذ خلال الفترة من أبريل 2021 إلى مايو 2022 تقديم الدعم المباشر لـ 1.600 مستفيدة من النازحات والمستضعفات من النساء والفتيات اليمنيات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و55 عامًا، إلى جانب توفير المهارات والأدوات لتمكين مقدمي خدمات الحماية. ويستهدف المشروع تقديم الدعم غير المباشر لـ 4.800 من أفراد الأسر والمجتمعات المحلية في محافظتي عدن وتعز، من خلال الشركاء المنفذين من منظمات المجتمع المدني، التي تمتلك الخبرة الواسعة في هذا المجال.

كفاءة عالية

وأكدت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن دينا زوربا، أهمية الشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة بما يخدم النساء ويوفر لهن التأهيل والخدمات وسبل العيش، مشيرة إلى أننا ندشن المشروع المعني بتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي المختلفة من خلال كادر مميز تم تأهيله وتدريبه ليتمكن من تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية للنساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.