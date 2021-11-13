محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أمير سعودي يؤكد ماكشفه قيادي جنوبي حول الإنسحابات من الحديدة والدولة التي تقف وراء الصفقة ووجهت ” طعنة في الظهر “

أكد أمير سعودي ماكشف عنه قيادي جنوبي في وقت سابق حول وقوف الإمارات وراء صفقة الإنسحابات التي حدثت في الساحل الغربي ، ملوحا بتورط شريكتها في التحالف بالخيانة والتقلبات وقصر النظر .

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة على تويتر رصدها اليمن السعيد :” عندما تتحالف السعودية مع دول شقيقة هي لا تبحث عن مصالحها الخاصة بل على مصالح المنطقة بالكامل فنحن بحمد الله الأقوى عسكرياً وأمنياً وسياسياً ” .

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وتابع : ” تخاذل البعض أو سياسة التقلبات منهم قد يؤتيهم بنصر مؤقت لكن هم الخاسرون على المدى البعيد والأيام ستثبت قصر نظرهم السياسي وفشلهم “. في إشارة واضحة إلى الإمارات التي عقدت صفقة انسحاب القوات المشتركة من ثلاث مديريات في

الحديدة.

وتأتي هذه التغريدة تأكيدا لما كشف عنه القيادي الجنوبي عادل الحسني ، خلال تغريدة في وقت سابق ، بأن قوات الساحل الغربي تنسحب من مواقعها في الحديدة بتعليمات إماراتية ، موضحا بأن هذه المواقع سيتم تسليمها ً إلى جماعة الحوثي باتفاق دون قتال.