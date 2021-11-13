محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : جماعة الحوثي تتخذ قرار حسم المعركة الفاصلة في مأرب وتقدم هذه المقترحات لتسليم المحافظة دون خسائر؟ كشفت مصادر سياسية رفيعة إن جماعة الحوثي اتخذت قرار حسم المعركة في مأرب وان قوات التحالف والجيش الوطني. يغادرون المدينة واحداً تلو الآخر إلى محافظتي شبوة وحضرموت وهو مؤشر واضح لتسليم المحافظة للحوثيين. وتوقعت المصادر بقرب سقوط محافظة مأرب بيد الحوثيون وسط تمكن جماعة الحوثي من السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة بالقرب من مدينة مأرب. قد يهمك ايضاً وقالت المصادر إن جماعة الحوثي قدمت مقترحات لتسليم المدينة من أجل تجنيب الناس والممتلكات الخطر وويلات الحرب. وأوضحت المصادر بأن حكومة الحوثيين بصنعاء صنعاء قدمت مقترحا بالإبقاء على السلطات المحلية في مكانها لحين تزويد المحافظة بمحافظ متفق عليه من جميع الأطراف. وذكرت المصادر أن قوات التحالف يغادرون المدينة الواحد تلو الآخر وأن هناك ترتيبات لنقل مقرات القيادة والمناطق العسكرية إلى شبوة وحضرموت. وأن تهريب الأموال أصاب اقتصاد المدينة بالشلل. وأن المتبقين أو أغلبهم يتدارسون الاستفادة من قرار العفو العام الذي أصدره المجلس العسكري. ومن أجل احتواء هلع الناس خاطبهم الحوثيين : القيادة اتخذت قرار الحسم فلا تقلقوا.

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