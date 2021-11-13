محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : حقيقة اعتقال جماعة الحوثيين لقائد اللواء السادس عمالقة في التحيتا

كذب مصدر مسؤول بقيادة اللواء السادس عمالقة الانباء التي تتحدث عن اعتقال جماعة الحوثيين لقائدهم ابو هارون. واشار الى ان ابو هارون اليافعي قائد اللواء السادس عمالقة بخير. قد يهمك ايضاً ونوه ما اشيع عن اعتقاله من قبل جماعة الحوثيين في التحيتا غير صحيح.



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