محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : أول تعليق رسمي من الشرعية في اتفاق ” ستوكهولم ” على انسحاب القوات المشتركة من الحديدة

أكد الفريق الحكومي بلجنة تنسيق اعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم ان ما يجري حاليا في الساحل الغربي من اعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي وبدون اي تنسيق مسبق معه ، وفق وكالة سبأ . وأوضح الفريق ، في بيان صحفي له، ان اجراءات اعادة الانتشار يفترض أن تتم كما هو المعتاد بالتنسيق والتفاهم مع بعثة الأمم المتحدة (اونمها) UNMHA في الحديدة عبر الفريق الحكومي والتي لم تكن في الصورة كما أشار الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة. قد يهمك ايضاً كما اعتبر الفريق أن اي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت اي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح

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