أخصائي نفسي يحذر: السوشيال ميديا والهواتف الذكية تصيب الأطفال بالاكتئاب

الرياض - محمد عبدالله - قال الأخصائي النفسي مشعل الحارثي، إن تشخيص الاكتئاب يستلزم مرور الشخص بأعراض متعددة خلال فترة لا تقل عن 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنه في الآونة الأخيرة أصبح أطفال في سن 12 عامًا يصابون بالاكتئاب بسبب السوشيال ميديا وانعزال الأطفال عن الأهل.

وأضاف "الحارثي"، في تصريحات لفضائية "الإخبارية"، أن الأطفال أصبحوا يلجأون إلى الجلوس بمفردهم في غرفة رفقة الهواتف الذكية بعيدًا عن الأهل يحاكون أنفسهم فقط وزاد معها ما يعرف بـ"اضطراب التوحد"، مشيرًا إلى أن وجود الأهل مع بعض يجعل الشخص لا يشعر بالمشكلات النفسية المنتشرة اليوم.

وتابع: "زيادة أعداد مشاهير السوشيال ميديا وترويجهم للسفر وشراء المنتجات بشكل مبالغ فيه، أصبح يؤجج مشاعر الكثير من متابعيهم غير القادرين على مجاراتهم وفعل مثل تلك الأمور مثلهم، فيصابون بالاكتئاب".

وأشار الأخصائي النفسي إلى أن الاكتئاب الموسمي هو أحد أنواع الاكتئاب ويحدث في وقت معين وهو فصل الخريف، وأرجعت الكثير من الدراسات السبب في هذا النوع إلى عدم تعرض الشخص للطاقة الكاملة من ضوء الشمس، مؤكدًا أن علاج هذا النوع يكون بالتعرض لضوء الشمس لمدة ساعة يوميًا، وهناك بعض المراكز تقدم علاجًا بضوء يحاكي أشعة الشمس كخداع للعقل، فضلا عن ممارسة الرياضة والأكل الصحي.

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