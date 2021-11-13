دبلوماسي: الهنود أكبر جالية بالسعودية وبعضهم لم يزوروا نيودلهي طوال حياتهم

الرياض - محمد عبدالله - كشف سفير جمهورية الهند لدى المملكة، الدكتور أوصاف سعيد، عن تفاصيل حياة المجتمع الهندي داخل السعودية.

وقال سعيد، خلال مقابلة مع قناة «الإخبارية»، إن الهنود يمثلون أكبر جالية في السعودية، وقبل جائحة كورونا كان عدد الهنود في السعودية 2.6 مليون شخص، لكن أثناء الجائحة غادرت منهم أعداد كبيرة إلى الهند، ربما من 400 – 500 ألف هندي.

وأضاف: لذا أعداد الهنود في المملكة قلت ونحن الآن تقريبًا 2.2 أو 2.3 مليون هندي، ومع ذلك نبقى الأكبر بين الجاليات في السعودية.

وتابع: الجالية الهندية في السعودية لديها قرابة 40 مدرسة هندية في السعودية، 10 منها تابعة للسفارة الهندية وتعد من الأكبر بين المدراس العالمية، وأعداد الطلاب تصل إلى 75- 80 ألفًا تقريبًا، وهم يدرسون المناهج الهندية داخل السعودية.

وأشار إلى ان الهنود بشكل عام منتشرون في كل السعودية، حتى في المناطق النائية ستجد الهنود بكل تأكيد.

وواصل قائلًا: نحن ناشطون ثقافيًا واجتماعيًا، نلتقي بالناس ونتواجد في المهرجانات الوطنية، ولدينا العديد من المناسبات الثقافية والاجتماعية، فنحن نشطون بشكل متناغم مع الداخل السعودي، فالكثير منا معهم عائلاتهم ومستقرون هنا، بل ربما بعضهم ولدوا هنا ولم يروا الهند في حياتهم.

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