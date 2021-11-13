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«الحج»: إضافة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة للقادمين من الخارج عبر «اعتمرنا» و«توكلنا»

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرةً إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة.

وحثت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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