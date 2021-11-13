مستشار يحذر من إعلانات خدمات المساج الوهمية.. نصب واحتيال وابتزاز

الرياض - محمد عبدالله - حذر محمد الغامدي المستشار في القضايا الجنائية من التعامل مع إعلانات خدمات المساج غير المرخصين تجنبًا للنصب أو الابتزاز.

ونصح الغامدي، خلال استضافته ببرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية" بالتعامل مع المراكز المختصة والمرخصة، مضيفًا أن أي إعلانات تحتوي على إيحاءات جنسية، فهذا أمر مشكوك فيه، ويجب عدم التعامل مع أي شخص أو مكان غير مرخص أو مجهول.

وتابع أن البعض يقدم خدمة المساج ولكن غير مرخص وهذه يجب أيضًا عدم التعامل معهم، موضحًا أن هناك خدمات قد تقدم للنصب والاحتيال سواء الاحتيال المالي أو أمور أخرى.

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