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مستشار يحذر من إعلانات خدمات المساج الوهمية.. نصب واحتيال وابتزاز

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الرياض - محمد عبدالله - حذر محمد الغامدي المستشار في القضايا الجنائية من التعامل مع إعلانات خدمات المساج غير المرخصين تجنبًا للنصب أو الابتزاز.

ونصح الغامدي، خلال استضافته ببرنامج "يا هلا"، على قناة "روتانا خليجية" بالتعامل مع المراكز المختصة والمرخصة، مضيفًا أن أي إعلانات تحتوي على إيحاءات جنسية، فهذا أمر مشكوك فيه، ويجب عدم التعامل مع أي شخص أو مكان غير مرخص أو مجهول.

وتابع أن البعض يقدم خدمة المساج ولكن غير مرخص وهذه يجب أيضًا عدم التعامل معهم، موضحًا أن هناك خدمات قد تقدم للنصب والاحتيال سواء الاحتيال المالي أو أمور أخرى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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