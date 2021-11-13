متحدث «الأرصاد» يكشف عن ملامح الشتاء المقبل وموعد نهاية الحالة المطرية الحالية

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن يكون فصل الشتاء المقبل باردًا.

وكشف القحطاني، خلال مداخلة عبر قناة الإخبارية، عن توقعاته حول ملامح الطقس خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن المملكة تشهد حاليًا أجواءً متقلبة، والحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي سوف تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع القحطاني أن تُصاحب هذه الحالة المطرية زخات من البرد على بعض المناطق في المملكة، وتحديداً المناطق الساحلية، والتي من المتوقع أن تشهد التأثير الأكبر لهذه الموجة.

كما توقع تسجيل درجات حرارة دون الصفر على المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، خلال فصل الشتاء.

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