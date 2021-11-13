تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم إجراء (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي “اختبار تخصص واختبار عام”.
وتستمر الاختبارات التربوية طوال هذا الأسبوع، على أن يؤدي المعلمون والمعلمات اختبارات التخصص في الفترة المقبلة بعد فتح التقديم لها 24 – 4 – 1443 هـ.
ويتوافد اليوم العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الأولى “الاختبار التربوي”، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.
هيئة تقويم التعليم والتدريب
13 نوفمبر 2021 – 8 ربيع الآخر 1443 01:00 AM
تستمر طوال الأسبوع بمقار تم تخصيصها بالكليات والجامعات بمختلف المناطقاليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات
تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم إجراء (اختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الثانية على التوالي؛ وذلك بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري العام الماضي “اختبار تخصص واختبار عام”.
وتستمر الاختبارات التربوية طوال هذا الأسبوع، على أن يؤدي المعلمون والمعلمات اختبارات التخصص في الفترة المقبلة بعد فتح التقديم لها 24 – 4 – 1443 هـ.
ويتوافد اليوم العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الأولى “الاختبار التربوي”، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم بدء اختبارات الفترة الأولى للرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.