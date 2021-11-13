“آل الشيخ” لمسلمي كرواتيا: حُسن الخلق سبب انتشار الإسلام عبر التاريخ

محمد بن مسعود - الدمام - خلال كلمة توجيهية ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة زغرب بحضور مفتي البلاد

ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كلمة توجيهية في المركز الإسلامي، أكد فيها ضرورة التحلي بالأخلاق الكريمة؛ إذ تُعتبر الوسيلة المثلى للدعوة إلى الله، مبينًا أن المسلمين الأوائل حينما ذهبوا ونشروا الإسلام في إندونيسيا وماليزيا وبعض دول إفريقيا لم يذهبوا بالأسلحة، بل ذهبوا ‏بالقيم والأخلاق الرفيعة التي حثَّ عليها دين الإسلام، وكانت سببًا في دخول مئات الملايين فيه.

جاء ذلك خلال كلمته التوجيهية التي ألقاها في أكبر جامع بالعاصمة الكرواتية زغرب، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتس، وأعضاء المشيخة الإسلامية، وجمع غفير من المصلين الذين اكتظ بهم الجامع.

وخلال اللقاء نوه الوزير “آل الشيخ” بالنهج القويم الذي يسير عليه المسلمون في كرواتيا من خلال تعاملهم مع الآخرين بصدق وأمانة واحترام دون عنصرية أو ازدراء لأحد، وهذا بفضل الله، ثم بتوجيهات سماحة رئيس المشيخة الذي نكنُّ له كل محبة وتقدير واحترام لأعماله الكريمة التي تصب في صالح الإسلام ‏والمسلمين في هذا البلد.

وشدَّد “آل الشيخ” في كلمته ‏على ضرورة التمسك بمبادئ الإسلام السمحة، وعدم القيام بأي أعمال سيئة قد يستغلها أعداء الإسلام للإساءة للإسلام ‏والمسلمين، لافتًا إلى أن العمل بالكتاب والسنة ووفق نهج السلف الصالح هو سبيل الهداية للطريق الذي يقود المسلم إلى الأمان من الفتن.

وأكد آل الشيخ أن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تمد يدها للمسلمين في كرواتيا وفي كل دول العالم، وتحرص على خدمتهم ومد جسور التواصل معهم.

عقب ذلك أدى الوزير آل الشيخ والوفد المرافق صلاة الجمعة بالجامع الكبير بالمركز الإسلامي، الذي أمَّ المصلين فيه رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا.