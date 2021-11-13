بيع لوحة «أكوام القش» بسعر قياسي بلغ 35.9 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - بِيعت لوحة لفنسنت فان جوخ، كان قد استولى عليها النازيون في أثناء احتلالهم لفرنسا في الحرب العالمية الثانية، في مزاد في نيويورك مقابل 35.9 مليون دولار، وهو سعر قياسي للوحة مائية للفنان الهولندي الانطباعي.
وقالت دار كريستيز للمزادات إن لوحة «مويل دو بلي» (أكوام القش) التي تعود إلى عام 1888 بيعت مقابل سعر أعلى بكثير من تقديرات ما قبل المزاد، والتي كانت تتراوح من 20 مليون دولار إلى 30 مليونًا. وعُرضت اللوحة أمام الجمهور آخر مرة في عام 1905.
وتصوّر اللوحة كومة من القش في آرل بفرنسا، حيث عاش فان جوخ لأكثر من عام في ثمانينات القرن التاسع عشر. وعلى عكس أشهر أعماله التي استخدم فيها الألوان الزيتية، استعان فان جوخ في هذه اللوحة بالألوان المائية والجواش.
وبعد انتحار فان جوخ في عمر السابعة والثلاثين، آلت ملكية اللوحة في البداية إلى شقيقه ثيو. وبعد تنقّلها بين أيدي العديد من الملاك، استولت عليها القوات النازية في أثناء احتلالها لفرنسا.
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