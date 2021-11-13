الروس يخترعون مكمّلاً غذائيًا ضد فيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - سجّل الأخصائيون في المركز العلمي الـ27 التابع لوزارة الدفاع الروسية مكمّلاً غذائيًا أطلقت عليه تسمية «كوباد»، سيستخدم للوقاية من «كوفيد-19». صرّح بذلك قائد قوات الوقاية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، إيغور كيريلوف، في حديث أدلى به الخميس، لصحيفة «كراسنايا زفيزدا» الروسية.
وقال: «قام المركز العلمي الـ27 في وزارة الدفاع بوضع عينات واعدة من المكمّلات الغذائية، التي تتضمن خلاصة التوت البري، القنفذية، الفوكويدان، التحلل المائي لحبار المحيط الهادئ، وغيرها من المواد ذات الأصل الطبيعي التي تزيد من مقاومة جسم الإنسان للفيروسات».
وأكد أن التجارب أظهرت انخفاض كمية الفيروسات في البلعوم الأنفي، في اليوم الثاني من استخدام المكمل الغذائي النشيط بيولوجيا والمسمى بـ«كوفباد»، أما في اليوم السادس، انخفضت نسبة تركيزها بمقدار 16 مرّة.
وأوضح كيريلوف، أنه «نتيجة لذلك، يتناقص تأثيرها على جسم الإنسان، ويمضي المرض قدمًا بمضاعفات أقل».
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