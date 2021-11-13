مفاجأة في فرنسا.. رصد متحوّر جديد من كورونا بمدرسة

محمد بن مسعود - الدمام - في وقت تشغل فيه متحورات الفيروس المستجد العالم أجمع، فجرت باريس مفاجأة صادمة.

فقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الجمعة، اكتشافها في بداية أكتوبر الفائت متحورًا جديدًا من كورونا في مدرسة بمدينة باناليك شمال غربي البلاد.

وأوضحت أنه تم التعرف على المتحور الجديد بمدرسة منى أوزوف الابتدائية، حيث أصيب به 24 شخصًا، بينهم 18 طفلاً.

من جهته قال مصدر مطلع لصحيفة CNEWS الفرنسية، إن هذا المتحور لا يتشابه مع أي متحور آخر، لافتًا إلى أنه «من أجل تحديد نوعه، تم إرسال 4 اختبارات إيجابية إلى المختبر للفحص، لكن النتائج لم تتطابق مع أي متحور آخر».

من جانبه، أكد معهد باستور أن «هذه العينات لديها طفرات جديدة متعددة، لا سيما في بروتين سبايك، الذي يسمح للفيروس بدخول الخلايا البشرية».