النجمة يواجه بني جمرة.. والنبيه صالح يلاقي المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - تفتتح مساء اليوم السبت مباريات الجولة الرابعة من القسم الأول لدوري عيسى بن راشد للكرة الطائرة، وذلك بإقامة مباراتين على صالة اتحاد اللعبة بمجمع صالات عيسى بن راشد بمدينة عيسى، حيث يلتقي في الساعة السادسة مساءً فريق النجمة مع نظيره فريق بني جمرة في مواجهة يتوقع أن يواصل خلالها النجمة انتصاراته المتتالية في المسابقة، فيما يلتقي فريق المحرق مع نظيره فريق النبيه صالح في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وبالنظر إلى المباراة الأولى التي تجمع النجمة مع بني جمرة، فيدخل الرهيب النجماوي اللقاء وعينه على انتصار جديد يؤكد صدارته للترتيب والعروض القوية التي يقدمها الفريق هذا الموسم بعد التغيرات التي أجريت على مستوى الفريق بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين البارزين الذين وضح تأثيرهم على مستوى الفريق ونتائجه في المباريات الثلاث السابقة، فيما يعاني بني جمرة هذا الموسم من تراجع واضح في مستوى الفريق قياساً بالموسم الماضي، وهو ما يضع الفريق أمام خطر الهبوط لمصاف أندية الدرجة الثانية في حال استمرار الفريق على مستواه الحالي.

أما المباراة الثانية والتي يلتقي فيها المحرق مع النبيه صالح، فيسعى المحرق إلى استثمار الانتصار المثير الذي حققه على حساب داركليب في الجولة السابق من أجل تعزيز حظوظ الفريق في التواجد بين الأربعة الكبار هذا الموسم بعد التغيرات التي طرأت على الفريق، إلا أن الفريق نجح في كسب التحدي لغاية الآن بتحقيق انتصارين مقابل هزيمة وحيدة، في الوقت الذي يأمل فيه النبيه صالح في تحقيق نتيجة ايجابية.