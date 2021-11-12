النصف: النجاحات الآسيوية لاتحاد اليد ثمرة لإنجازاته

محمد بن مسعود - الدمام - رفع الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية محمد حسن النصف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، بمناسبة فوز الاتحاد البحريني لكرة اليد بأفضل اتحاد آسيوي في الفترة 2017-2021 وفوز رئيس الاتحاد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية علي عيسى إسحاقي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

كما هنّأ النصف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وبارك النصف لعلي عيسى إسحاقي، مؤكدًا بأن تلك الإنجازات هي امتداد لما حققته كرة اليد من نجاحات رياضية وإدارية عززت مكانة البحرين على الساحة القارية والعالمية، مشيرًا إلى أن حصول الاتحاد على الجائزة الآسيوية للمرة الثانية هو انعكاس لما حققه من إنجازات كان أهمّها تأهل المنتخب لأولمبياد طوكيو 2020 باعتباره المتأهل الوحيد عن القارة الآسيوية، بالإضافة إلى وصوله لدور الثمانية في الأولمبياد في إنجاز تاريخي للعبة.