الاتحاد يُسقط الاتفاق.. والدير يحقّق الانتصار الأول

محمد بن مسعود - الدمام - أسقط فريق الاتحاد نظيره فريق الاتفاق في فخ الخسارة الأولى في دوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك عندما تمكن من الفوز عليه بفارق هدفين وبنتيجة 26/‏24 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء يوم أمس الجمعة على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات بام الحصم، ليوقف الاتحاد سلسلة الانتصارات المتتالية والنتائج الايجابية لدى الاتفاق، ويدخل بقوة في دائرة المنافسة على المراكز الأولى في سلم الترتيب.

وكان الشوط الول من المباراة انتهى بتقدم الاتفاق بفارق هدفين وبواقع 13/‏11، إلا أن الاتحاد وبقيادة المدرب عادل السباع تمكن من قبل الطاولة وتقديم هدية ثمينة للمتصدر النجمة الذي توسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الاتفاق الذي بات مهدد بفقدان وصافة الترتيب في حالة فوز الأهلي اليوم على باربار.

وبالعودة إلى المباراة فقد غلب التكافؤ والندية من جانب الفريقين على مجريات الشوطين، حيث عجز أي منهما في السيطرة وأخذ فارق مريح من الأهداف، خصوصًا في ظل التقارب في المستوى الذي قدمه الطرفين في المباراة، وكان الاتفاق هو الطرف المتقدم في النتيجة في أغلب الفترات، إلا أنه خسر تقدمه في الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة والتي نجح فيها الاتحاد من قلب الطاولة بفضل تصديات الحارس علي غسان الذي تألق بصورة لافتة في آخر دقائق المباراة ووقف سدًّا منيعًا أمام تصويبات وانفرادات لاعبي الاتفاق في المباراة.

وفي المباراة الثانية نجح فريق الدير من تحقيق أول انتصاراته في المسابقة، والذي جاء على حساب فريق توبلي بنتيجة 37/‏19 في مباراة فرض فيها الدير سيطرته وقوته منذ البداية وأكد على عودة الروح المعنوية للفريق والرغبة في الخروج من دائرة النتائج السلبية التي كان عليها، وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتقدم الدير بواقع 15/‏8.

قمة تقليدية اليوم

وتختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من القسم الأول لدوري خالد بن حمد لكرة اليد، وذلك بإقامة مباراة وحيدة تجمع بين فريق الأهلي ونظيره فريق باربار في الساعة السابعة مساءً على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات بأم، وذلك في قمة تقليدية بين الفريقين تحمل في طياتها أهمية كبيرة لمستقبل الفريقين بدوري هذا الموسم.