تفوّق الجياد المرشحة ومفاجأة قوية بكؤوس بابكو

محمد بن مسعود - الدمام - أناب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور السباق الرابع للخيل والذي نظمه نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عصر أمس على مضمار سباق النادي وأقيم على كأس اللجنة الأولمبية البحرينية وكأس شركة نفط البحرين «بابكو»، وذلك بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو ومحمد حسن النصف الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية وممثلو شركة بابكو الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل.

وشهد السباق تفوّق الجياد المرشحة في أغلب الأشواط فيما حضرت المفاجأة القوية في الشوط السادس بفوز الحصان «فوربدن لاند» الذي قلب التوقعات

وكان الشوط الأول أقيم على كأس اللجنة الأولمبية البحرينية لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1200 متر مستقيم والجائزة 1500 دينار، واستطاع الحصان المرشح الاول «عبيان 1777» ملك KHK ريسنغ وبقيادة الفارسة روزي جاسب مواصلة انتصاراته المتتالية بتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم.

وأقيم الشوط الثاني على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر والجائزة 2000 دينار، وأستطاعت الفرس «ديمة» ملك سمو الشيخ محمد بن عبدالله بن عيسى آل خليفة وبقيادة فيل دينيس تسجيل أولى انتصاراتها والذي خطفته في الأمتار الأخيرة.

وأقيم الشوط الثالث على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 2200 متر والجائزة 3000 دينار، وأستطاعت الفرس المرشحة الثالثة «كامبولينا» ملك عبدالله فوزي ناس وبقيادة الفارسة روزي جاسب انتزاع الفوز بعدما حسمت المنافسة الثلاثية التي شهدها الشوط.

وأقيم الشوط الرابع على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر والجائزة 3000 دينار، وجاءت النتائج متماشية مع التوقعات، حيث استطاع الحصان «تولوس لي بلوت» لاسطبل فيكتوريوس وبقيادة إدنسون رودرغز تسجيل فوزه الثالث في رصيده منذ الموسم الماضي.

وأقيم الشوط الخامس على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1000 متر والجائزة 4000 دينار، وتمكن الحصان المرشح «باور ترين» لاسطبل العاديات وبقيادة تشارلز بيشوب تسجيل انطلاقة قوية بالفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم.

وأقيم الشوط السابع والأخير على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1400 متر والجائزة 5000 دينار، واستطاع الحصان المرشح «كينكس» ملك عيسى محمود الصديقي وبقيادة نيل كالان انتزاع الفوز في مشاركته الأولى هذا الموسم.

وشهد الشوط السادس الذي أقيم على كأس شركة نفط البحرين «بابكو» لجياد الدرجتين الثالثة والرابعة والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار، مفاجأة السباق وبطلها الحصان «فوربدن لاند» ملك حسن مفرح العجمي، والذي قلب التوقعات بتفوقه على الجياد المرشحة.

تتويج الفائزين

وقد قام سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة بتقديم كأس اللجنة الأولمبية البحرينية الى المضمر فوزي ناس، فيما تم بعدها تتويج الفائزين بكؤوس شركة بابكو، حيث قام الشيخ إبراهيم بن خالد آل خليفة رئيس تطوير الأعمال بشركة بابكو بتقديم كأس الشوط الثالث الى عبدالله فوزي ناس، وكأس الشوط الرابع إلى المضمر الفائز الن سميث، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز حسن مفرح العجمي، فيما قام خالد بوهزاع مدير عام التسويق بشركة بابكو بتقديم كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جيمس نيلور، وكأس الشوط الخامس إلى المضمر الفائز الن سميث، وكأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.