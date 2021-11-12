“مدني مكة” يسيطر على حريق محدود نشب بمحول كهربائي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من السيطرة على حريق محدود نشب في محول توزيع كهرباء بحي الشوقية. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه تم السيطرة على الحريق ، حيث نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.

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