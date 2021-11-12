لماذا لا تفتح المملكة أبوابها للوافدين دون شروط؟ أستاذ جغرافيا السكان يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضح د. محمد الريدي، أستاذ جغرافية السكان، سبب عدم فتح المملكة أبوابها أمام الوافدين دون شروط، مشيرًا إلى أن المملكة بمؤسساتها التخطيطية والهيئات المسؤولة عن التخطيط السكاني، تضع سقفًا لعدد الوافدين مقارنة بنسبة السكان ولا يمكن تجاوزه.

وأضاف "الريدي"، في تصريحات لـ"الإخبارية"، أن بعض دول العالم تضع نسبة 10% للوافدين من إجمالي عدد السكان، والمملكة تتجاوز هذه النسبة وقد تصل إلى 30%، مؤكدًا أن اقتراب الوصول إلى 50% يعد خللاً.

وتابع: "زيادة الوافدين بنسبة غير محدودة، قد يشكل خللاً في الهوية مستقبلاً على المدى البعيد، فضلًا عن خلل آخر قريب المدى ومتواجد حاليا وهو البطالة بين المواطنين، حتى بين بعض الوافدين أنفسهم".

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