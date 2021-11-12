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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الرواندي تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

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الرياض - محمد عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في باريس اليوم، مع نظيره الرواندي، مجمل أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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