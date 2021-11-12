10 ضوابط لمسابقة فرع هيئة الصحفيين بمكة بذكرى البيعة

الرياض - محمد عبدالله - أطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مسابقة لجميع الإعلاميين بالمملكة، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي، أن المسابقة تأتي في سياق الأهداف الوطنية التي تسعى هيئة الصحفيين السعوديين لترجمتها، وقد بادر رجلا الأعمال بندر بن سعيد السويهري وخالد بن عوض اللحياني مشكوران برعاية المسابقة التي من أهدافها تحفيز كافة الممارسين للمهنة وطلاب الإعلام والهواة للمشاركة بأعمالهم المتميزة عن هذه الذكرى الغالية على الجميع واختيار أفضل الأعمال التي تنسجم مع الضوابط الموضوعة لهذا الغرض، وتتناول إسهاماته البارزة -حفظه الله- في السياسة الداخلية والخارجية.

وتسعى المسابقة الى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين لتقديم أعمال إعلامية إبداعية وابتكارية تتحدث عن البيعة من خلال الوسائط والمنصات الإعلامية المتنوعة، وفقاً للتالي :مجال التحرير ويشمل التقارير الصحفية بأنواعها والقصة الخبرية ومجال الوسائط المتعددة (الفيديو)

ضوابط المسابقة:

1/ أن يترجم العمل المرشح مفاهيم عنوان المسابقة (ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين ) وما تحقق خلال هذه السنوات من منجزات.

2/يسمح بمشاركة القطاع الحكومي، القطاع الأهلي غير الربحي (الثالث) أو الــقــــطـــــاع الخاص، أو المجموعات أو الأفراد.

3 / أن يتم نشر المادة المشاركة على الوسائل الإعلامية الورقية أو الإلكترونية أو المنصات المرخصة.

4/أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث أصالة الفكرة والإبداع والتفرد في الأسلوب.

5/ أن تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مــمـــــلـــوكة للــجــــهة أو المجموعة أو الفرد المشارك .

6/ أن تنسجم المشاركة مع المبادئ الوطنية وقيم وعادات المجتمع، وألا يــخــــــــــالف محتوى المشاركة أيًّا من أنظمة وقوانين لوائح البث.

7/ أن تكون المشاركات حديثة وتتعلق بالبيعة السابعة، ولم يسبق المشــــــــــاركة بهــــا في مسابقات أخرى.

8/ يحق لهيئة الصحفيين السعوديين نشر جميع المشاركات والاستفادة مــنــهــــا وفق الأحكام المرعية في المملكة ووضع شعارها عليها .

9/متابعة حساب فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة ( sju_makkah ) وإعادة تغريد لتغريدة المسابقة.

10 /ألا تقل المشاركة عن 250 كلمة ولا تزيد عن 500 كلمة، وكذلك ضوابط الفيديو تتمثل في ألا يقل عن دقيقة ولا يزيد عن 3 دقائق.

آلية التقييم

كما أن آلية التقييم ستكون باختيار أفضل 10 أعمال مشاركة من كُل فرع من فروع المسابقة عبر لجنة التحكيم، و60%؜ من مجموع الدرجات سيتم منحها للمشاركات المختارة من قبل لجنة التحكيم، و40% من مجموع الدرجات سوف تكون لتصويت الجمهور للمشاركات المختارة، عبر حساب فرع الهيئة بمكة المكرمة على تويتر ( sju_makkah @) من خلال إعادة التغريد على المشاركة.

إرسال المشاركات :

ترسل المشاركــــات (الصحفية) كــــروابـــط رقــمــيــة. وترسل مشاركات (الفيديو) بعد رفعها على اليوتيوب الرسمي للمنصة كرابط رقمي. و لإرسال المشاركات الضغط هنا

المواعيد والمراسلات..

تقبل جميع المواد الإعلامية المنشورة خـــــلال عام 2021 م. عن البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين، كما تعلن النتائج في الأسبوع الأخــيــر مـــن شهر نوفمبر 2021 م- بمشيئة الله تعالى - عن طريق حساب تويتر فرع هــيـئـة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة ويعلن موعد حفل تسليم جوائز المسابقة في الأسبوع الأول مـــــن شهر ديسمبر 2021 م. ويقفل رابط استقبال المشاركات الساعة 12 مساء يوم 20 نوفمبر2021 م.

جوائز المسابقة بفرع المادة التحريرية

الفائز الأول يحصل على 2500 ريال والفائز الثاني يحصل على 1500 ريال والفائز الثالث يحصل على 1000 ريال .

فرع الفيديو القصير

الفائز الأول يحصل على 2500 ريال والفائز الثاني يحصل على 1500 ريال والفائز الثالث يحصل على 1000 ريال.

لجنة التحكيم

الإعلامي خالد الحسيني عضوًا والاعلامي سعد المطرفي عضوًا والدكتور علي العميري عضوًا والإعلامي عبدالله الزهراني عضوًا والدكتور طلق المسعودي عضوًا وأمينًا للجنة المنظمة. ويشرف على المسابقة مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد عبدالعزيز الإحيوي