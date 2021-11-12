ملاك: «سمِّها» حفظت إرث سلالات الإبل وعززت بيئتها الاقتصادية

الرياض - محمد عبدالله - أشاد عدد من ملاك الإبل بالمسارات الجديدة التي نهجها نادي الإبل بوضع قواعد تنظيمية تطويرة للرقي بمسابقات الإبل، وحفظ ذلك الموروث الشعبي في صورة إبداعية أسهمت في التمسك بالإرث التاريخي، وعززت البيئة الاقتصادية للإبل.

وكشفت مداخلات ملاك منقيات الإبل في برنامج «سمِّها» مع الإعلامي المهتم بقطاع الإبل راكان المغيري الإشادة بالخطوة الجديدة في الحفاظ على أسماء سلالات الإبل بشكل رسمي يضمن حفظ مسمياتها المعروفة عبر منصة إلكترونية رسمية «سمِّها»، معتبرين ذلك مسارًا تنظيميًا جديدًا لجميع ملاك الإبل؛ جاء في وقته لحفظ إرث السلالات التاريخية وتعزيز البيئة الاقتصادية للإبل.

وكان نادي الإبل قد أطلق منصّة إلكترونية لتسجيل أسماء الشعارات (سمِّها) للمنقيات والفرديات المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بدءاً من النسخة المقبلة.

ويهدف نظام الأسماء والشعارات إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.