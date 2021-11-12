بينها شيء مفاجئ.. استشارية تكشف عن 8 أعراض مبكرة للسرطان

الرياض - محمد عبدالله - قالت د. أم الخير أبو الخير، استشارية الأورام، إن سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، مشيرة إلى أنه يحتل المرتبة الخامسة في المملكة بين الرجال والـ15 للسيدات، وفق آخر إحصائية للسجل الوطني للأورام السعودي.

وأضافت "أم الخير"، في تصريحات لفضائية "الإخبارية"، أن التدخين أحد أهم العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، موضحة أن الأسباب الأخرى للإصابة هو التعرض للعلاج الإشعاعي والملوثات البيئية خاصة للأشخاص الذين يعملون في مناجم.

وِأشارت استشارية الأورام، إلى أن آخر العوامل التي تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة، هو وجود تاريخ عائلي للإصابة، سواء من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية؛ وخاصة الأب والأم، مؤكدة أن 60% من الحالات في #المملكة تم تشخيصها في المرحلة الرابعة.

وأوضحت د. أم الخير أبو الخير، أن النوع الأول من سرطان الرئة تكون الخلايا السرطانية صغيرة ويرتبط بدرجة كبيرة بالتدخين، أما النوع الآخر ذو الخلايا الكبيرة يندرج تحته عدة أنواع، لافتة إلى أن أهم شيء في سرطان الرئة هو التشخيص السليم من البداية لتحديد نوعية العلاج.

ونصحت استشارية الأورام، بضرورة الانتباه إلى الأعراض المبكرة للإصابة مثل الكحة المزمنة، وضيق التنفس، وألم بالصدر عند الشهيق والزفير أو الكحة أو الضحك، فضلًا عن نقص الوزن دون بذل مجهود، والشعور بالتعب والفتور العام.

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