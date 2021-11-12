يكتب آيات القرآن يدويًا منذ عقدين من الزمان.. قصة خطاط كسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - قال مختار بن عالم شقدار، خطاط بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، إنه لم يكن يصدق أنه تم تعيينه في المجمع لخط آيات القرآن الكريم على كسوة الكعبة، مشيرًا إلى أنه يعتبر هذا العمل هبة وفضل من الله تعالى.

وأضاف "شقدار"، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، على "تويتر"، إنه يعمل في هذا المجال منذ عقدين من الزمان، حيث التحق بالمجمع عام 1423 هـ.

وأشار خطاط كسوة الكعبة المشرفة إلى أنه في السابق كان يتم الكتابة على كسوة الكعبة وتعديلها يدويًا ثم يتم معالجتها ببعض برامج الحاسب، مضيفًا: "كان العمل به مشقة وكنا نخشى على الأوراق التي نكتب عليها من التلف".

وتابع: "الخط كان ولا يزال على الطريقة القديمة وهي الكتابة باليد وليس بالحاسوب، وبعد ذلك يتم تطريز هذه الكتابات".

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