أخفيت بطريقة فنية.. مسؤول يكشف تفاصيل إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون

الرياض - محمد عبدالله - قال ماجد الصبي مستشار في الشؤون الأمنية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة تمكنت من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاغون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأضاف أنه قَدِمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وفي أثناء إجراء عملية الكشف والمعاينة عليها، عُثر على 2,302,325 حبة كبتاغون مُخبأة داخل تجويف في أرضية الشاحنة تم إعداده وتجهيزه لغرض التهريب، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية على امتداد أرضيتها، وجرى بعد ذلك تحريز المضبوطات واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأشار الصبي إلى أن حبوب الكبتاغون أخفيت بطريقة فنية على امتداد أرضية الشاحنة، مؤكدًا أن المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بفضل من الله، على جاهزية تامة واستعداد دائم لكشف محاولات التهريب مهما تعددت الطرق والوسائل.

يذكر أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، مشددة على أنها تقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، تحقيقاً لأحد أبرز مرتكزات استراتيجيتها المتمثل في أمن وحماية المجتمع.

وأكدت الهيئة أيضاً أنها تعمل باستمرار على توحيد وتعزيز الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

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