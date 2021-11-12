كيف تسيطر على زيادة الوزن خلال الشتاء؟ أخصائي تغذية علاجية يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قدم أخصائي التغذية العلاجية، عبدالرحمن الحركان، عدة توصيات للسيطرة على زيادة الوزن في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن الحل متواجد من 1400 سنة حيث اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: "بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه".

وأضاف "الحركان"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "سيدتي" عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن توزيع الوجبات على هذا المبدأ يستحيل معه حدوث أي زيادة في الوزن.

وتابع: "عندما يرفع الشخص الألياف المتواجدة في الخضراوات والفواكه في نظامه الغذائي تمنحه إحساسًا بالشبع، والعكس مع قلة تناول الألياف يزيد الشعور بالجوع فيلجأ الشخص إلى تناول أكثر من وجبه وبالتالي تزيد نسبة السمنة".

ونصح أخصائي التغذية العلاجية، بتناول 3 وجبات في اليوم (إفطار -غداء - عشاء) في أوقات مختلفة على أن تكون عالية البروتين، وبين تلك الوجبات وجبتين خفيفتين عالية الألياف لتمنح أحساسًا بالشبع، مؤكدًا أنه مع تطبيق ذلك لن يشعر الشخص بالجوع.

واختتم: "المعادلة بسيطة جدًا وهي ببساطة معرفة احتياجات الشخص من السعرات الحرارية ومعها يبدأ توزيع وجباته، وعدم أخذ أكثر من حاجته لتجنب زيادة الوزن".

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