مجموعة «السعودية» تستعرض أحدث حلولها وخدماتها بمعرض دبي للطيران 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مجموعة "السعودية" عن مشاركتها في معرض دبي للطيران الذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الوزراء، حاكم دبي. وسينطلق الحدث الذي يعد أحد أكبر معرض للطيران في العالم خلال الفترة من 14 وحتى 18 نوفمبر الجاري، ليتيح منصة مثالية لمجموعة "السعودية" لاستعراض أحدث خدمات وحلول الطيران الشاملة التي تقدمها لضيوفها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيحظى زوار المعرض الذي يقام كل عامين بفرصة لزيارة جناح مجموعة "السعودية" الذي يمتد على مساحة 250 متراً مربعاً بحضور معظم الشركات التابعة لها، ومنها شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، وطيران أديل، وطيران السعودية الخاص، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، وشركة الخطوط السعودية للتموين، والشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، والشركة السعودية للخدمات اللوجستية، والشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وفي المشاركة الأولى من نوعها لمجموعة "السعودية" والأولى في حدث دولي منذ تفشي جائحة كورونا، من المتوقع أن تصدر المجموعة خلال المعرض بيانات مهمة فيما يتعلق بخططها المستقبلية ودورها الاستراتيجي في تمكين تحول المملكة، بوصفها "أجنحة رؤية 2030"، كما ستستعرض "السعودية" إحدى أحدث طائراتها من طراز بوينج 787 دريملاينر في المعرض.

وسيتيح المعرض الذي ينعقد على مدى خمسة أيام لمجموعة "السعودية" تبادل المعرفة مع الشركات الأخرى العاملة في القطاع من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الجانب، بادرت المجموعة إلى تنفيذ سلسلة من مبادرات التعاون مع شركات عالمية مرموقة، بما يمكنها من نقل التقنية والخبرات إلى المملكة في مجالات تشمل الصيانة والإصلاح، ذلك إلى جانب العديد من مبادرات الشراكة وأنشطة تعزيز العلاقات التي سيشهدها الحدث.

وتأتي مشاركة مجموعة "السعودية" بعد تحقيق نجاحات استثنائية على الرغم من تأثير الجائحة على قطاع الطيران العالمي. وقد حصلت "السعودية" مؤخراً على جائزة "أفضل شركات الطيران تحسناً لعام 2021" من قبل منظمة "سكاي تراكس" للمرة الثانية خلال 4 سنوات، كما تمت الإشادة بإسهاماتها عبر جوائز عالمية عديدة من ضمنها تصنيف الخمس نجوم والدرجة الماسية من "آيبكس" لإجراءات الصحة والسلامة داخل الطائرة، (إضافة جوائز أديل والشحن وسال).

وسيقام معرض دبي للطيران 2021 في مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ويتوقع أن يجتذب أكثر من 1200 شركة عارضة من 148 دولة، واستضافة أكثر من 170 طائرة، فضلاً عن وسائل الإعلام من مختلف أنحاء العالم. وسيوفر المعرض المرتقب فرصاً للتعرف على أحدث التطورات في قطاع الطيران.