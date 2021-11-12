مبتعث سعودي يطبق «التعليم المعكوس» على طلبة جامعة نيوكاسل

الرياض - محمد عبدالله - تمكن مبتعث الدكتوراه بجامعة نيوكاسل البريطانية، محمد الوقداني، من توظيف التقنيات الحديثة من خلال تطبيق التعليم المعكوس على طلاب الحاسب الآلي لدراسة فاعلية الاتجاهات الحديثة في التعليم وطرق التدريس المعتمدة على التكنولوجيا.

وقال "الوقداني"، إن هدف البحث تطبيق التقنيات الحديثة والتعليم المتمحور حول الطلاب، مشيرًا إلى أن فكرة التعليم المعكوس تعتمد على تحويل عملية التعلم من الفصل المدرسي إلى المنزل.

وأضاف المبتعث السعودي، في تصريحات عبر فضائية "الإخبارية"، أن العادة جرت على أن المعلم يلعب دورًا كاملاً داخل الفصل الدراسي لشرح ونقل المفاهيم للطلاب، واستخدام الواجب المنزلي للتطبيق، موضحًا أن التعليم المعكوس عكس ذلك تمامًا، فالشرح يقدم للطالب من خلال منصات تعليمية، ليكون جاهزًا للانخراط داخل الصف في أنشطة تعاونية يلعب فيها الطالب دورًا أكبر من المعلم والذي يقتصر دوره على التوجيه وتيسير العملية التعليمية.

وتابع: "بهذه الطريقة نجحنا في استخدام التقنية لنقل المحتوى من داخل الصف إلى خارجه، واستغلال الحصة المدرسية في تفعيل التعلم النشط والتعلم الاجتماعي".

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