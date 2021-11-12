استشاري يحذر: علاج يرفع نسبة الإقدام على الانتحار

الرياض - محمد عبدالله - حذر د. محمد العليان استشاري الطب النفسي من تناول بعض الأدوية المصروفة دون وصفة أو من الأصدقاء خاصة مضادات الاكتئاب، مؤكدًا أنها قد ترفع نسبة الإقدام على الانتحار.

وقال العليان، لبرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "نحذر بشدة من تناول أي حبوب أو أدوية لعلاج الاكتئاب، ولكن يمكن دعم المصاب نفسيًا وعائليًا واجتماعيًا، وأخذه للطبيب للاطمئنان عليه".

وتابع أن مضادات الاكتئاب على المدى القصير والبعيد تسبب مضاعفات وقد ترفع نسبة التفكير في الانتحار بشكل كبير لثلاثة أو أربعة أضعاف.

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