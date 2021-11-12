حققت تميزًا بأفضل بحث علمي بأمريكا.. أماني شاعر ضمن نخبة الباحثين السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - حققت الدكتورة أماني بنت عبدالقادر شاعر، المبتعثة من قبل مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، تميزًا علميًا، ضمن نخبة من الباحثين السعوديين على مستوى أمريكا الشمالية، والحاصلين على فرصة التدريب كطبيب مقيم في تخصص الفيزياء الطبية.

وقدمت الدكتورة أماني شاعر ورقة علمية عن تخصصها "الفيزياء الطبية" كانت ضمن أفضل العروض المقدمة والتي أبرزت لها جامعة "رايرسون تورونتو. " مساحة عبر موقعهم للحديث حول الصعوبات التي واجهتها وكيف توجت مجهوداتها مؤخراً بحصول ورقتها العملية على أفضل عرض تقديمي في مجال الفيزياء الطبية .

ويعد بحث الدكتورة أماني شاعر من أفضل الأبحاث العلمية على مستوى أمريكا الشمالية في المؤتمر العلمي الخاص بالفيزياء الطبية.