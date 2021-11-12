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«الموارد البشرية»: إحالة 39 وافدًا من المخالفين للمادة 39 للجهات الأمنية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية، الجمعة، إحالة 39 وافدًا من المخالفين للمادة 39 من نظام العمل إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن فرق الرقابة الميدانية التابعة لها نفذت حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بمدينة الرياض.

وأكد متحدث الموارد البشرية، ضبط 20 مخالفة لقرارات التوطين، وإحالة 39 وافدًا من المخالفين للمادة 39 من نظام العمل إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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